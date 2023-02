Nina Moric | “Non ho mai amato Fabrizio Corona Oggi sono una pittrice fottutamente brava ma ho bruciato le mie opere che Sgarbi ha inserito in un suo libro”

(Di venerdì 10 febbraio 2023)in mostra a Bergamo, Galleria Mazzoleni, domani 11 febbraio dalle 16:30 alle 19:30. Lo racconta lei stessa al Corriere della Sera: “Mio papà è un matematico, mia mamma un’economista. Io ho conseguito la maturità classica, poi miiscritta a Giurisprudenza. Per me tutto è arte, anche i numeri. A 16 anni ho iniziato la carriera di modella e ho trascurato la mia vocazione. Ma non ero mai soddisfatta, né realizzata fino in fondo. Ero sempre in lotta, mi sentivo delusa, ce l’avevo con me stessa. Finché, qualche anno fa, mitrovata davanti a una tela (senza saper dipingere) e mi siaperte vie sconosciute”.racconta di aver progettato un allestimento “dedicato ai sette vizi capitali” e afferma: “Continuerò a creare perché...

Lo aveva denunciato la storica legale della sua ex moglie, l'avvocata Solange Marchignoli, ultimamente alla ribalta mediatica per avere difeso Alessia Pifferi , accusata dell'omicidio ...Ancora in tribunale, ancora a processo. L'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona questa volta deve difendersi dall'accusa di diffamazione nei confronti del legale della ex moglie, l'avvocata Solange Marchignoli. L'ex 're dei paparazzi' è accusato di aver offeso Marchignoli, che assistenella causa matrimoniale e per il figlio Carlos, in televisione e sui ...

La showgirl presenta a Bergamo la sua mostra sui sette vizi capitali: «Ho iniziato a dipingere pochi anni fa, ma mi sono sempre sentita pittrice» ...La bellissima Nina Moric non è solo una top model, non è solo un personaggio noto per la sua bellezza mista pazzia ma anche una bravissima artista contemporea, concettuale e dall’anima profonda. Catap ...