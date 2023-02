Ngonge | «Verona? Prima di accettare ho chiamato Amrabat»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le parole di Cyril, nuovo attaccante dell’Hellas, sulla sua scelta di trasferirsi al club gialloblù Cyrilha parlato ai canali ufficiali dell’Hellas. PAROLE – «Per me era importante cimentarmi in uno dei migliori campionati d’Europa. Ovviamente conoscevo già il club e non appena ho ricevuto l’offerta, ho, con cui ho giocato al Bruges: mi ha parlato soltanto in maniera positiva della squadra e della città. Non ho avuto dubbi, non ci ho pensato su due volte e così ho accettato la proposta dell’Hellas». L'articolo proviene da Calcio News 24.