(Di venerdì 10 febbraio 2023) Leggi Anche Usa, la polizia spara e uccide un 36enne afroamericano in sedia a rotelle La polizia conferma che per il momento non ci sono stati arresti e che le indagini proseguono. Secondo il ...

Leggi Anche Melito (Napoli), ucciso a colpi di pistola in trattoria in pieno giorno: 'o pittore era legato a un clan della camorra Le misure contro la criminalità aNell'ambito della lotta ...Tra aprile e maggio sarà la volta degli Stati Uniti, tra Washington e, e delle isole Canarie mentre in estate, tra luglio e agosto, Cominoli sarà chiamato a esibirsi in Svezia, in Giappone, ...

New York, spari vicino a Times Square: morto un 22enne TGCOM

New York, spari a Times Square: morto un 22enne TGCOM

La maratona di New York apre le iscrizioni La Gazzetta dello Sport

Petrolio: in calo a New York a 77,73 dollari Agenzia ANSA

New York Fashion Week, un Autunno/Inverno 2023 tra grandi ritorni e nuovi debutti Vanity Fair Italia

L’appello-monito di Tacopina, che ha guidato gli arancioverdi dal 2015 al 2020, portandoli dalla D alla B: "Dobbiamo risalire la classifica" ...Un testimone oculare ha riferito che la vittima, deceduta in ospedale per le ferite riportate, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco da due persone, fuggite subito dopo ...