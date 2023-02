(Di venerdì 10 febbraio 2023) Troppo fumose le accuse di comportamenti sessisti mossi con una serie di articoli di Repubblica all’Amministratore delegato di, Fabrizio, e troppo delicato il percorso di crescita industriale che l’utility sta percorrendo per lasciar cadere la cosa. Troppo fumose le accuse di comportamenti sessisti mosse nei confronti dell’Ad di, FabrizioPerciò ieri il Consiglio di amministrazione della società partecipata dal Comune di Roma si è riunito sotto la presidenza di Michaela Castelli, e dopo aver analizzato la vicenda ha confermato la piùall’Ad e dell’Ethic Officer. Una decisione maturata dalla presa d’atto delle attività di controllo svolte dal Comitato per l’Etica e Sostenibilità, riunitosi in presenza del Collegio Sindacale. Inoltre, sempre alla ...

Nessun abuso dall'Ad di Acea. Dal Cda piena fiducia a Palermo LA NOTIZIA

E per non lasciare aperto nessuno spiraglio rispetto all’ipotesi di abusi in azienda, sempre il Cda ha deliberato di proseguire le verifiche già avviate su alcuni contratti di appalto del Gruppo Acea, ...I tre imputati - Paolo Giorgini, Amministratore e Legale Rappresentante di Nova Portum, Luca Ferretti, Direttore Lavori, e Alessandro Gurini, Responsabile di Cantiere, che avevano chiesto di procedere ...