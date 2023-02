Neonato morto al Pertini | la denuncia della madre | “Il personale di turno mi consigliò di tenerlo nel letto con me”

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Ero distrutta per la stanchezza del lungo travaglio e ho chiesto consiglio a medici e infermieri: mio figlio piangeva spesso e io non sapevo che cosa fare, come calmarlo. Mi è stato suggerito daldiche, se il bambino avesse pianto, sarebbe stato opportunocon me”. Nellapresentata dalladelall’Ospedaledi Roma lo scorso 8 gennaio c’è la ricostruzione di come si è arrivati a quel tragico soffocamento che ha sconvolto la città e alimentato i dibattiti sul rooming in. La donna, una 30enne residente pochi chilometri fuori Roma insieme al marito, si è addormentata dopo due giorni di insonnia, schiacciando involontariamente il figlio nato da appena tre giorni. “Il ...