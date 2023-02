Nel Pd tira aria di scissione

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le elezioni regionali in Lazio e Lombardia prima, il voto per la segreteria dopo. Le prossime settimane potrebbero risultare cruciali per il futuro del Partito democratico, che rischia seriamente di uscire con le ossa rotte da un mese di febbraio che si preannuncia rovente. In primo luogo, la tornata elettorale in programma domenica 12 e lunedì 13 potrebbe sancire una rovinosa debacle per i dem: se infatti in Lombardia la sconfitta sembra ormai cosa certa, in Lazio appare altamente probabile. Troppo avanti nei sondaggi il centrodestra per sperare in un colpo di coda del duo D’Amato-Majorino. Ma le brutte notizie per il Pd non finiscono certo qui. Anzi, tutt’altro. Il peggio potrebbe arrivare dopo il voto per l’elezione del nuovo segretario. Quella per la segreteria nazionale è di fatto una corsa a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, con l’attuale presidente dell’Emilia Romagna ...