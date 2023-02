Nba | Giannis trascina i Bucks contro i Lakers I Magic di Banchero vincono contro Jokic

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Iperdono ancora, ichiudono il primo tempo in svantaggio ma trovano la forza di rimontare fino al 106-115 finale. Senza LeBron James, i gialloviola si affidano ai 25 punti con 12 assist di Dennis Schröder e ai 23 con 16 rimbalzi di Anthony Davis. Non bastaunAntetokounmpo di questo livello: il due volte Mvp chiude con 38 punti e 10 rimbalzi ed è sostenuto da Jrue Holiday (18 punti con 8/16 dal campo) e Khris Middleton (22 punti). Ad est Brooklyn resta al quinto posto. I Nets si godono i 25 punti di Spencer Dinwiddie e i 20 di Cam Thomas e riescono a superare i Chicago Bulls 116-105. Non basta agli ospiti uno Zach LaVine da 38 punti e 16/25 al tiro, né il solito Nikola Vucevic da 17 rimbalzi e 15 punti. Aspettando Kevin Durant, i Suns cadono in casa degli Atlanta Hawks ...