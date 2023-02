Nasce Cinema&Spettacoli Magazine | nuovo format tv dell' Italpress

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA () – I trailer dei film in uscita nelle sale cinematografiche, le curiosità, le recensioni, le anticipazioni sui film più attesi. E poi ancora i backstage, le interviste ai protagonisti.Cinema&Spettacolitv settimanale'agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino.La produzione multimedialesi arricchisce così di unprodotto multimediale che entra in un bouquet già ricco dimultimediali che coprono ogni settore'informazione, dallo sport all'economia, dalla salute al wellness e all'alimentazione. E ancora l'agroalimentare, i motori, l'hitech, gli animali, giusto per citarne alcuni.Tra i servizi del primo numero di ...