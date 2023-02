Municipio III – Csa Conca d’Oro | “Manca un punto d’aggregazione | è necessario ricostruire quanto prima”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Il Centro anziani, completamente distrutto da un incendio nel giugno 2019, era un luogo frequentato da centinaia di persone, undi aggregazione particolarmente importante nel quartiere. A più di tre anni dall’accaduto, l’iter che deve portare alla sua ricostruzione – come apprendiamo nel corso della seduta odierna della Commissione Lavori Pubblici – sembra ancora piuttosto lungo. Questo è per noi motivo di preoccupazione, considerando l’indubbio valore sociale che la struttura ha sempre rivestito. Ci auguriamo quindi che la tabella di marcia sia effettivamente rispettata, senza ulteriori ritardi, e chiediamo all’Amministrazione un impegno preciso in questo senso: garanzie sulla realizzazione della nuova costruzione e maggiore attenzione su un’opera che i cittadini stanno aspettando da ormai troppo ...