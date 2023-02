(Di venerdì 10 febbraio 2023)presenta laApp, disponibile da oggi su Lenovo ThinkPhone byg73 5G eg53 5G, per la massima tranquillità degli utentiè consapevole di quanto sia importante la privacy dei dati. Con ThinkShield, gli utenti possono contare su un ulteriore strato di security che migliora la protezione ad ogni livello, dalla fabbrica al telefono. Grazie a funzionalità di sicurezza hardware e software complete che soddisfano gli standard più elevati, i dati sono più protetti da malware, phishing e altre minacce. Per aiutare i consumatori a sfruttare appieno tutte le funzionalità di sicurezza,presenta la ...

Motorola: presentata la nuova Moto Secure App! tuttoteK

Apple Lisa compie 40 anni: pubblicato il codice sorgente. Perché fu ... IlSoftware.it

Nuova Alfa Romeo F1, debutta la C43 di Valtteri Bottas e Zhou ... HDmotori

Galaxy S23 Ultra, il (super) sensore da 200 MP si mostra nel video OutOfBit

Formula 1, confermati 23 GP nel 2023. Il GP della Cina non sarà ... HDmotori

Motorola presenta la nuova Moto Secure App, disponibile da oggi su Lenovo ThinkPhone by Motorola, moto g73 5G e moto g53 5G, per la massima tranquillità degli utenti Motorola è consapevole di quanto ...Per aiutare i consumatori a sfruttare appieno tutte le funzionalità relative alla sicurezza, Motorola ha presentato la nuova Moto Secure App. Basata su Thinkshield, l’ulteriore strato di sicurezza di ...