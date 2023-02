Motomondiale | test Sepang | Bezzecchi leader della prima giornata davanti a Vinales

(Di venerdì 10 febbraio 2023), 10 feb. - (Adnkronos) - Asi è svolta ladidel 2023. Sul circuito malese il più veloce è stato Marcosu Ducato in 1'58"470 seguito dallo spagnolo dell'Aprilia Maverick(1'58"600) e dal compagno di marca Enea Bastianini (1'58"732). Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (1'58"857) chiude 5° con la Ducati, il vice campione iridato, il franceseYamaha Fabio Quartararo (1'59"422) è 11°, appenaallo spagnoloHonda Marc Marquez (1'59"424). Bagnaia ha provato la nuova carena "effetto suolo", per aumentare il carico aerodinamico in piega. Per l'Aprilia codone più affusolato e nuovo cupolino con due feritoie per pulire il flusso d'aria. Carena ...

Un ottimo risultato per il centauro italiano, che può guardare con ottimismo alle prossime giornate di test in Malesia e soprattutto al Mondiale MotoGP che scatterà tra poco più di un mese. Marco ...Honda in ritardo, Marc Marquez solo dodicesimo dopo la prima giornata di test della MotoGp a Sepang. E' troppo presto per fare qualsiasi previsione, ma il secondo che distanzia Marquez dal leader ...