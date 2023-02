MotoGp | test Sepang | miglior tempo per Bezzecchi | Bagnaia molto soddisfatto

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sette Ducati in top 10: c’è tanta Italia nella prima giornata didopo la sosta invernale. Oggi,venerdì 10 febbraio, Marco(Mooney Vr46) ha fatto segnare il. L’osservato speciale era il...

Il campione del Mondo di, Francesco Bagnaia , al termine della prima giornata di testa a Sepang, chiusa al quinto ... I risultati deivanno presi con le pinze perché non è semplice capire il ...... Enea Bastianini ha iniziato così il 2023 al primo giorno diinvernali da pilota ufficiale ... ha concluso ai microfoni di Sky Sport

MotoGP Test Sepang day 1: grande Italia con Ducati e Aprilia. Bezzecchi il migliore La Gazzetta dello Sport

Marquez: "Giudizi su Honda solo dopo l'ultimo giorno di test" FormulaPassion.it

MotoGP | Perché il test di Sepang deciderà il futuro di Marquez e Honda Motorsport.com - IT

Test MotoGP, Vinales: "La nuova Aprilia è già meglio della 2022" Motosprint.it

Honda in ritardo, Marc Marquez solo dodicesimo dopo la prima giornata di test della MotoGp a Sepang. E' troppo presto per fare qualsiasi previsione, ma il secondo che distanzia Marquez dal leader ...Il pilota della Mooney VR46 è stato il più veloce nella giornata inaugurale dei test collettivi di MotoGP, dimostrando di aver instaurato subito un buonissimo feeling con la Desmosedici GP22. Per ora ...