MotoGP | Ducati in grande spolvero nel day-1 dei test di Sepang Bezzecchi al comando | Bastianini e Bagnaia nella top-5

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Prima giornata deiufficiali dellain vista del Mondiale 2023 che va in archivio con unasubito molto competitiva e con diverse novità tecniche da segnalare tra le varie case. Marco, grazie ad un notevole time-attack a fine sessione, ha siglato il miglior crono assoluto del day-1 in 1’58?470 alla guida della sua Desmosedici GP22 del Team Mooney VR46. La casa di Borgo Panigale può ritenersi soddisfatta inoltre per la presenza di sette mototop9 della graduatoria odierna dei tempi, aimonianza della qualità della GP22 (base di partenza della GP23 che quest’anno verrà messa a disposizione dei piloti ufficiali e del team Pramac). Debutto positivo nel team Factory per Enea, 3° a 262 millesimi dalla ...

Laporta in pista una nuova carena 'effetto suolo' in stile Aprilia e un comando a farfalla sul semi - manubrio. Diverse novità anche per la casa di Noale, tra cui un cupolino con due feritoie per ...Rifinire la perfezione. E' essenzialmente questa la missione in casaper i test di Sepang , dove ovviamente le novità non sono mancate. Dopo i primi progressi mostrati durante lo shakedown infatti la casa di Borgo Panigale ha sfoggiato oggi ulteriori novità, in ...

MotoGP | Test Sepang, Giorno 1: tripletta Ducati a metà giornata Motorsport.com - IT

Test MotoGP 2023, Ducati parte forte: Bezzecchi sorprende tutti ... Sport Fanpage

MotoGP, da Ducati a Honda: le principali novità che vedremo nei test di Sepang Sky Sport

MotoGP, GALLERY - La Ducati di Bezzecchi e Marini per Sepang: bellezza in nero GPOne.com

MotoGP | Ducati: a Sepang test importante per deliberare le novità Motorsport.com - IT

Prima giornata dei test ufficiali della MotoGP a Sepang in vista del Mondiale 2023 che va in archivio con una Ducati subito molto competitiva e con diverse novità tecniche da segnalare tra le varie ca ...(ANSA) - ROMA, 10 FEB - C'è una Ducati davanti a tutti a conclusione della prima giornata di test pre-stagonali della MotoGp a Sepang, in Malaysia. E' la Desmosedici Gp22 del team Mooney VR46, ...