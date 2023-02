MotoGP | Bagnaia | “Sono molto soddisfatto dei test | ho subito ripreso confidenza con la moto”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il campione del Mondo di, Francesco, al termine della prima giornata dia a Sepang, chiusa al quinto posto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Mi ritengoe felice, ho fatto dei run incredibili con la Desmosedici GP23. Il ritmo con le gomme usate èpositivo, io e Bastianini abbiamo lavorato bene. Siamo stati aiutati anche dalla nuova carena ispirata all’Aprilia. Questa classe è qualcosa di eccezionale, per fortuna hocon laal contrario del passato. Questa è una pista che mi piace. I risultati deivanno presi con le pinze perché non è semplice capire il potenziale. Nei prossimi giorni proveremo anche la ...

Ho scambiato due parole conin pausa pranzo e le sensazioni erano molto simili. Abbiamo una ...

Di Francesco Bagnaia colpisce la sua consapevolezza: sa di essere forte, si sente forte, è forte. Questo è l'aspetto positivo più evidente: il titolo 2022 gli ha dato…