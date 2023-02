Motelombroso – Milano

(Di venerdì 10 febbraio 2023)Alzaia Naviglio Pavese, 256– 20142Tel. 333/1855267 Sito Internet: www..it Tipologia: creativa Prezzi: menù degustazione 50/80€, antipasti 18/23€, primi 22/30€, secondi 22/35€, dolci 12€ Chiusura: Lunedì; a pranzo tranne Sabato; Domenica aperto solo pranzo OFFERTA Cambio di chef per questo ristorante situato lungo il Naviglio Pavese, in una zona più periferica rispetto a quella più nota della movida milanese. Le origini sarde del cuoco si riflettono chiaramente nel menù, come ampiamente e gustosamente dimostrato dallo spaghettone Benedetto Cavalieri mantecato con pecorino fiore sardo affumicato e limone, in cui la nota fumè volutamente prevale sul resto ma è ben supportata da quella acidula dell’agrume. Cottura perfetta della pasta. La carta si apre con due percorsi degustazione a sorpresa, da 5 e ...

