Morto sul lavoro a 26 anni | archiviato il titolare che non ha verbalizzato cosa sia successo “La colpa attribuita alla vittima”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tre pubblici ministeri, una scala e un operaio di 26in un incidente sul. È in apparenza una vicenda minima, quella accaduta in un’azienda di Tezze sul Brenta un anno fa, con la conseguente inchiesta giudiziaria. In realtà raccoglie un grande dramma umano che ha spinto Giorgia Gatto, vedova di Andrea Soligo e madre di due bambini di tre e cinque, a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro della giustizia Carlo Nordio. “Andrea il 5 gennaio 2022 ci ha salutati per andare a lavorare e non è più tornato da noi. Sono qui in preda ad una disperazione lancinante e con le lacrime agli occhi scrivo a Lei, che vedo come il padre di tutti noi, quale mia ultima speranza di giustizia. Lo faccio perché lo devo a mio marito e ai nostri bambini”. Giorgia confessa al presidente un ...