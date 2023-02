Montesquieu | il filosofo illuminista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il 10 Febbraio 1755 a Parigi morì Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di, noto, storico, giurista e politico francese. Padre della coscienza storica e della teoria della separazione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario), contribuì all’importante separazione tra l’accettazione delle tradizione e la vera ricerca storiografica. Tra le sue opere più importanti si ricordano: “Lettere persiane” (1721), “Considerazioni sulle cause della grandezza e della decandenza dei Romani” (1734), e “Lo spirito delle leggi” (1748). : biografia “Gli uomini sono come le piante, che non crescono mai rigogliose, se non sono ben coltivate“.nacque in un suo castello nei pressi di Bordeaux. La sua era una famiglia di magistrati. Studiò prima nel collegio religioso ...