Mondiali Meribel | Goggia in testa nell’ultima prova | “Sono stata malissimo | ora sono tranquilla”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sofiafa le prove per domani. Nella terza ed ultimadella discesa libera deidi sci alpino in corso di svolgimento a, la campionessa bergamasca fa segnare il miglior tempo con il crono di 1’28”31. Sofia ha messo in mostra una sciata molto solida sulla “Roc de Fer”, anche in tratti che per caratteristiche meglio si adattano alle sue avversarie., ha mostrato grande velocità sia sul primo tratto di scorrevolezza, che nel tecnico schuss finale, fino a chiudere con 46 centesimi di vantaggio sull’austriaca Mirjam Puchner, seconda classificata. Terzo posto di giornata per la norvegese Kajsa Lie, a mezzo secondo esatto da, davanti alla connazionale Ragnhild Mowinckel (+ 0”58) e alla ticinese Lara Gut-Behrami, quinta a 0”66. In casa Italia segnali di ...