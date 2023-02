Mondiali di Biathlon | Vittozzi quinta in pursuit | “Peccato per l’errore al poligono”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Oberhof – Un’impeccabile Denise Herrmann-Wick si è aggiudicata la medaglia d’oro nella sprint femminile deidia Oberhof fra il tripudio dei tifosi di casa, accorsi numerosi sulle tribune dell’impianto tedesco. L’ex fondista, approdata alnel 2016, si è resa protagonista di una prova clamorosa aldi tiro, suffragata come sempre da una frazione nel fondo che le ha regalato il successo con il tempo di 21’19?7, nonostante una performante Hanna Oeberg abbia provato fino all’ultimo metro a contenderle la medaglia d’oro, fallita per appena 2?2. Il bronzo è andato invece al collo dell’altra svedese Linn Persson, anch’ella senza errori al tiro ma in ritardo di 26?2. Si è giocata invece il podio nella serie in piedi una positiva Lisa, la quale ha accusato un errore ...

