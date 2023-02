Momentaccio per Renzi | perde anche la causa con Vissani che lo aveva paragonato a Hitler

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Non bastava la batosta dellapersa contro Marco Travaglio, quella sulla carta igienica col suo volto esibita in tv che gli è costata 42mila euro. Matteoesce ancora una volta sconfitto in tribunale in unaper diffamazione, stavolta contro Gianfranco, che loaccostato a Adolfcriticandolo come “distruttore del Pd”. Lo chef stellato non è tenuto al risarcimento dei danni a favore del senatore e leader di Italia Viva. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale civile di Firenze, Susanna Zanda, con sentenza emessa ieri, giovedì 9 febbraio, alla presenza dello stesso. L’ex segretario del Pd, assistito dagli avvocati Lorenzo Pellegrini, Massimo Cesaroni e Niccolò Seghi, è intervenuto personalmente durante l’udienza per difendere le ...