Moggi | La Juventus diventa un gioco per tutti | la retrocessione toglierebbe senso al Campionato di Serie A

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Luciano, l’ex dirigente della, ha parlato in diretta Twitch del momento dei bianconeri, soffermandosi soprattutto sulle vicende extra-campo. La sua considerazione è stata chiara: “Lata un GIOCATTOLO nelle mani dipossono criticarla ma lei è sempre stata in silenzio. Adesso è arrivato il momento di reagire”. Quando si è parlato di plusvalenze, laha violato le linee guida previste ma, a detta di, “tutte le storie disono solo voci. Laattira, chi per odio, chi per amore, e se dovesse retrocedere, ilnon avrebbe più”. Secondo l’ex dg, senza la penalizzazione la ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Lucianoa ruota libera. L'ex dirigente dellaha parlato di(ma non solo) in una lunga intervista concessa a 'Il Salotto del Pallone' su Twitch, raccontando anche alcuni aneddoti sul ...... la stella della squadra, e aveva anche rinunciato al dirigente Lucianoe sostituito il ... Michele Padovano alla: un eroe dimenticato . E allora è il momento di tornare in Piemonte , nove ...

Moggi sulla Juve: "Se dovesse retrocedere, il campionato non ... numero-diez.com

Moggi: “Juve giocattolo nelle mani di tutti, così non va. Ora è il momento di reagire” TUTTO mercato WEB

Moggi: "La Juve è diventata un giocattolo nelle mani di tutti. Deve ... Sportitalia

Perché la Procura Figc ha aperto un'inchiesta su Luciano Moggi L ... Eurosport IT

Luciano Moggi a bordocampo per Napoli-Juventus primavera: la procura Figc apre un'inchiesta la Repubblica

Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha commentato il momento dei bianconeri, tra vicende calcistiche ed extra campo, intervenendo a "Il Salotto del Pallone" su "Twitch": "La Juventus è diventata un ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...