Mistero-Peppino Di Capri | non pervenuto | ecco cosa lo ha colpito davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L'incubo di qualsiasi cantante, attore, presentatore e uomo di spettacolo: il calo di voce. In questi giorni di clima invernale particolarmente rigido, è facile incappare in un abbassamento delle difese immunitarie o in un'infiammazione delle corde vocali. E così è successo a Giuseppe Faiella, cantante, pianista e attore conosciuto dal pubblico comeDi. Ha al suo attivo una vittoria al Festival della Canzone Napoletana e due al Festival di Sanremo 2023. Avrebbe dovuto presenziare alla terza serata di Sanremo 2023, in cui Amadeus ha reso omaggio anche a Burt Bacharach, compositore di fama internazionale che si è spento all'età di 94 anni. E ricordato sul palco dell'Ariston sulle note di “I say a little prayer”, una delle sue canzoni più celebri, resa immortale dalla voce di Aretha Franklin.di ...