Missili russi sorvolano la Romania | cosa succede sul fianco est della Nato

10 feb 14:39 Zelensky,:su Romania e Moldavia sfida alla Nato 'Diversisono passati attraverso lo spazio aereo della Moldavia e della Romania. Questisono una sfida per la Nato e la sicurezza collettiva. Questo è il terrore che può e deve essere ...Sono ore drammatiche in Ucraina con la nuova potente ondata di attacchiconcentrati in particolare a Zaporizhzhia dove si trova la centrale nucleare: qui sono caduti almeno 17in un'ora. Il presidente Vladimir Putin il 21 febbraio farà un discorso al ...

La Moldova convoca l'ambasciatore russo: "Spazio aereo violato". Romania: "Missile a 35 km da noi" - Podolyak: senza caccia e missili a lungo raggio "il genocidio non si ferma" - Podolyak: senza caccia e missili a lungo raggio "il genocidio non si ferma" RaiNews

L’Ucraina sostiene che due missili da crociera russi Kalibr abbiano attraversato lo spazio aereo rumeno. Il Cremlino non ha né confermato né smentito l’ipotesi mentre la Romania ha negato ...Russia, come attaccherà Fonti governative ucraine affermano che uno scenario includerebbe attacchi con missili balistici su grandi città, compresa Kiev, e un tentativo di tagliare fuori la parte ...