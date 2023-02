Milano | ragazza violentata nel parcheggio a Cornaredo | arrestato ecuadoriano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023), 10 feb. (Adnkronos) - Un 35enne, incensurato, è statocai carabinieri perchè ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. Lo scorso 7 gennaio alle prime ore del mattino, una giovane 28enne italiana, mentre, come al solito, andava al lavoro in bicicletta presso un supermercato di, non appena raggiunto ildella struttura, era stata improvvisamente aggredita alle spalle e scaraventata a terra da un uomo. Questi, coprendole la bocca con una mano per evitare che urlasse, e schiacciandole la testa per terra, le aveva abbassato i pantaloni palpeggiandola, salvo poi desistere e darsi alla fuga. L'attività investigativa, immediatamente avviata dai Carabinieri di, attraverso l'analisi dei filmati di ...