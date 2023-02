Milan-Torino | Maldini | “Pioli non è in discussione Maignan torna tra 10 giorni”

Davide Calabria, terzino e capitano del, ha parlato nel pre partita del match contro il: le sue dichiarazioni Ai microfoni diTv, il capitano rossonero Davide Calabria ha parlato nel pre partita della gara contro il: LE PAROLE - "Certe volte mi stupisco della fantasia ...Commenta per primo Davide Calabria è intervenuto aTV prima della sfida con iled è intervenuto sul messaggio social della giornata di ieri: 'Certe volte mi stupisco della fantasia e delle cattiverie che l'essere umano può creare. Volevo ...

Milan, Theo Hernandez sarà il capitano contro il Torino. Ruolo di vice per Kjaer Milan News

Milan-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport

LIVE! Milan-Torino Toro News

Milan-Torino, occhio al cartellino: 4 diffidati tra i rossoneri Milan News

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Milan e Torino, valida per la 22^ giornata di Serie A, Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue ...Cosi' Davide Calabria, capitano del Milan, a pochi minuti dalla sfida contro il Torino. "Ibra Lui e' sempre stato un punto di riferimento per noi, fa la differenza averlo in campo. E' un campione e ...