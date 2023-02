Milan-Torino | gol di testa di Giroud | rossoneri in vantaggio dopo 35 giorni VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Olivierprova a trascinare ilfuori dalla crisi nera in cui si è infilato. L’attaccante rossonero riesce con un colpo diimperioso a sbloccare la partita contro il. Si tratta del primodel Diavolo a distanza di oltre un mese dall’ultima volta in cui era successo, contro la Roma. In alto ecco ildel gol dell’1-0 firmato dal centravanti francese. SportFace.