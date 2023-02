Milan-Torino DIRETTA LIVE 1-0 | i rossoneri rialzano la testa

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Benvenuti allatestuale di, primo anticipo del 22º turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su ZONA DAZN di Sky, con calcio d’inizio alle 20:45. Ilnon vince dal 4 gennaio scorso, quando riuscì a sconfiggere in trasferta la Salernitana (1-2). Poi, sono arrivati solo pareggi (2-2 con Roma e Lecce) e sconfitte in campionato (4-0 con la Lazio, 2-5 con il Sassuolo e 1-0 con l’Inter), Coppa Italia (0-1 d.t.s. con il) e Supercoppa italiana (0-3 con i cugini). Nelle scorse partite, per invertire la rotta, Pioli ha tentato una rivoluzione tattica schierando i suoi con un inaudito 3-5-2, che però non ha dato i frutti sperati. Questa sera, il mister parmigiano torna al più consueto 4-2-3-1, per ritrovare quelle ...