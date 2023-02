Milan | Maldini | «Pioli non in discussione Rinnovo Leao e Maignan | ecco cosa succede»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Paolo, dirigente del, ha parlato nel pre partita del match contro il Torino:le sue dichiarazioni Paoloha parlato a Dazn nel pre partita del match tra il suoe il Torino. POLEMICHE – «Calabria credo che si riferisse a cose spiacevoli avvenute sui social, sappiamo come funziona questo mondo. Per noi ogni partita è un’occasione, è inutile nascondere che gennaio non è cominciato come ci aspettavamo, le altre partite che abbiamo disputato sono state sotto le aspettative».– «Siamo intutti, in ogni momento. Fa parte della vita di chi fa questo lavoro. Non è ine poi noi non dobbiamo dimenticarci che fino alla partita con la Salernitana eravamo in linea con i ...

Io sono sicuro che iltroverà la strada per riprendersi, visto che in dirigenza ci sono ex calciatori del calibro di Paolo. Troveranno una via di uscita ". Poi il commento sulla ...Ilpuò vincere o perdere, ma con dignità'. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a ... 'Non abbiamo, Costacurta e Baresi - ha proseguito - Io sono cresciuto vedendo tante cose ...

Milan, Maldini chiama Zaniolo | Mercato Calciomercato.com

Milan, Maldini e il problema cessioni: ecco perchè manca il budget Pianeta Milan

Milan, Maldini: "Siamo in discussione tutti, sempre. Maignan rientrerà nei prossimi 10 giorni" TUTTO mercato WEB

Milan, Maldini su Leao: “Non c’è in previsione nessun incontro” Pianeta Milan

“Calabria si riferiva a cose spiacevoli sentite sui social a cui darei poco spazio perchè sappiamo come funziona. Dobbiamo prendere i social con i pro e i contro cercando di rispettare gli altri, ma ...Paolo Maldini è sceso in campo in difesa di Pioli dopo i tanti problemi manifestati dal Milan in questo inizio di 2023. "Siamo in discussione ...