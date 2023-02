Milan | i convocati per il Torino | la scelta su Ibrahimovic

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La lista dei convocato ufficiali di Stefano Pioli per la sfida tradi Serie A. tutti i dettagli Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il. Torna Zlatan. CONVICATIPortieri: Tatarusanu, Mirante, Vasquez.Difensori: Kalulu, Thiaw, Calabria, Ballo-Tourè, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez.Centrocampisti: Pobega, Adli, Vranckx, Saelemaekers, Messias, Tonali, De Ketelaere, Krunic, Brahim Diaz, Bakayoko.Attaccanti: Giroud, Rebic,, Origi, Leao. L'articolo proviene da Calcio News 24.

