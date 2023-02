Per ilè una benedizione: 17 gol nella prima stagione, fermo a sei quest'anno. Numeri e leadership hanno convinto il club a puntare ancora su di lui. Non un semplice atto di riconoscenza,...Rafael Leao, 23 anni, torna titolare dopo due discusse esclusioni iniziali: con lui Olivierche sta trattando il rinnovo per un altro anno al

Milan, ag. Giroud: 'Rinnovo Siamo vicini e lontani, decidono loro' Calciomercato.com

Milan-Giroud, nel pomeriggio l'incontro per il rinnovo GianlucaDiMarzio.com

Milan-Giroud, incontro ok: le cifre (al rialzo) del nuovo contratto La Gazzetta dello Sport

Milan, l'agente di Giroud: "Rinnovo Ecco la situazione" Fantacalcio ®

Giroud, ci siamo: oggi l’incontro in sede per il rinnovo del contratto col Milan La Gazzetta dello Sport

Zlatan torna tra i convocati dopo otto mesi e mezzo: serve la sua carica, ma l’impiego è tutto da verificare MILANO - Alla Scala del calcio sta per andare in scena l’ennesimo atto della prestigiosa ca ...Pioli torna a dare fiducia al portoghese. L’attaccante è destinato a una maglia da titolare dopo due panchine consecutive. In questa stagione ha deluso con il Toro: sprecone in campionato, inutile in ...