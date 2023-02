(Di venerdì 10 febbraio 2023) Beppe, ex centrocampista, ha parlato dele della sfida contro il Torino soffermandosi anche su Zlatan

Nella crisi delsi è ritagliato il proprio spazio (in negativo) anche Charles De Ketelaere , epitome versione ... Ma in sua difesa è intervenuto Beppe, che a Tuttomercatoweb ha spiegato:Il match delle 20.45, Inter -sarà raccontato da Francesco Repice e Massimo Orlando. In chiusura, fino al termine alle 23.30, i nostri opinionisti Beppee Filippo Grassia risponderanno ...

Milan-Torino, Dossena: "Granata più squadra" Tuttosport

Dossena: "Milan, Ibrahimovic può stimolare o intimorire. Maldini il leader a cui aggrapparsi" TUTTO mercato WEB

Milan, Dossena: “L’assenza di Maignan pesa. Giroud resta forte” Pianeta Milan

Milan, Dossena: “Contro il Torino, in queste condizoni, non sarà facile” Pianeta Milan

Milan, Dossena: “Il carisma di Ibrahimovic può stimolare o intimorire” Pianeta Milan

Sono queste le parole su Beppe Dossena, l’ex giocatore parla a TuttoSport in una intervista dove discute del momento del Milan. Ecco le parole di Beppe Dossena, l’ex giocatore discute a TuttoSport ...Beppe Dossena ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan: «È uscito dalla comfort zone che si era creato in Belgio e sta ...