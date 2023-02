Milan | Calabria | «Stupito dalla cattiveria della gente Lo spogliatoio…»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Davide, terzino e capitano del, ha parlato nel pre partita del match contro il Torino: le sue dichiarazioni Ai microfoni diTv, il capitano rossonero Davideha parlato nel pre partitagara contro il Torino: LE PAROLE – «Certe volte mi stupiscofantasia e delle cattiverie che l’essere umano può creare. Volevo mettere un punto a questa situazione spiacevole e a queste fesserie sullo spogliatoio, anche perché siamo tutti uniti e compatti per la partita di stasera. Dobbiamo tornare a essere convinti dei nostri mezzi. Ilha sempre bisogno di vincere e dobbiamo avere la forza di farlo stasera. Li conosciamo. Sono molto fastidiosi. Ci saranno molti duelli e chi avrà la forza di reggerne di più vincerà la ...

Commenta per primo Davideè intervenuto aTV prima della sfida con il Torino ed è intervenuto sul messaggio social della giornata di ieri: 'Certe volte mi stupisco della fantasia e delle cattiverie che l'essere ...La formazione del(3 - 4 - 1 - 2) Tatarusanu Kalulu Kjaer ThiawKrunic Tonali Hernandez Diaz Leao Giroud La formazione del Torino Torino (3 - 4 - 1 - 2) Milinkovic - Savic Djidji ...

Calabria, Pobega, Maignan: veleno social sul Milan Tuttosport

Milan, Calabria difende la squadra: "Falsità e illazioni su di noi, è un gruppo di grandi valori morali" La Gazzetta dello Sport

Accuse e invenzioni social, Calabria sbotta: "Basta con queste assurde illazioni" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Calabria e i veleni social di spogliatoio spaccato: «Basta assurde illazioni» Corriere della Sera

Calabria spegne le voci sullo spogliatoio del Milan: Basta con queste assurde illazioni Sport Fanpage

Davide Calabria, capitano del Milan, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Torino: “Certe volte mi stupisco della fantasia e delle cattiverie che l’essere umano può creare. Volevo mettere un ...Milan-Torino in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 22esima giornata del campionato Serie A 2022/2023. Il Milan non vince da sette partite e stasera proverà a ...