- Le loro parole sono state raccolte dall'equipe di Medici Senza Frontiere che ha offerto loro il primo aiuto ...... il Festival di Sanremo, la proposta di costruire muri contro i, le elezioni regionali, i ... La rabbia dei turchi, disperati e, non risparmia Erdogan, che ha fatto bloccare Twitter. ...

Migranti stremati dopo ore di mare: il racconto dei sopravvissuti TGLA7

Napoli, il medico che ha soccorso i migranti: "Ci sorridevano tutti. Erano ustionati, feriti e stremati" La Repubblica

Allucinazioni e delirio tra i migranti alla deriva: "Pensavano di essere tutti morti" Today.it

Migranti, viaggio di 30 ore in treno merci: stremati, i due erano in un ... il Resto del Carlino

Nave Geo Barents, un viaggio straziante: l’arrivo ad Ancona dei 73 migranti stremati il Resto del Carlino

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono ricoverati 11 dei 106 migranti sbarcati ieri a Napoli dalla nave See Eye 4 dopo quasi 5 giorni di navigazione. Altri 43 ospitati nel residence ...