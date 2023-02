Migranti | Ferrara M5S | ' Meloni mente per nascondere fallimento totale in Ue'

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - “Pur di coprire i suoi fallimenti politici Giorgiaè pronta a tutto, anche a mentire. Non è affatto vero che per la prima volta le conclusioni di un Consiglio europeo sostengono che la migrazione è un problema europeo e che c'è bisogno di una risposta europea. Basta leggere le conclusioni del primo Consiglio europeo di Giuseppe Conte, quello del giugno 2018, che sul temae rotta mediterranea aveva ben 12 paragrafi. Quel successo vero, non quello finto di oggi della, era arrivato dopo una maratona negoziale di ben 13 ore. È bene rinfrescare la memoria alla Presidente del Consiglio che evidenteè a corto di argomenti”. Così Laura, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Lacopre con annunci roboanti l'assenza di ...

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Pur di coprire i suoi fallimenti politici Giorgia Meloni è pronta a tutto, anche a mentire. Non è affatto vero che per la prima volta le conclusioni di un Consiglio europe ...