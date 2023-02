Mettere a tacere i razzisti con il proprio talento. Egonu e un precedente eccellente

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La musica - ha detto più o meno così lo scrittore Nick Hornby - ha un grande potere: "Ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza". Questa rubrica è pensata per chi, guardando Sanremo nella speranza di incappare nel nuovo Chopin non ne cavasse che una forte nostalgia per Mozart. Il Festival della città dei fiori spiegato con i canoni e le storie dei protagonisti della musica classica. Con la presenza sul palco dell’Ariston della pallavolista Paolasi torna a parlare di razzismo. Già in conferenza stampa la campionessa padovana ha ribadito il suo pensiero: “L'Italia è un paese razzista, ma non tutti sonoo tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì". Anche nel vasto universo della musica ci sono stati momenti deprecabili, tanto ...