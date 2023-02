Meteo venerdì | ancora maltempo | con freddo e neve anche in pianura I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Instabilità nevosa che continuerà a interessare le regioni centro-meridionali, in particolare il versante adriatico e ionico.che potrà raggiungere le coste di Marche e Abruzzo, oltre che le pianure. Continueranno le intense nevicate in Appennino e sui rilievi della Sicilia oltre i 400-600m, su quest’ultima sarà una giornata di fortecon precipitazioni abbondanti localmente a carattere di nubifragio, prudenza. Andrà decisamente meglio al Nord e sulla Toscana con cielo soleggiato o poco nuvoloso. Le temperature saranno ovunque sotto la media con valori in giornata compresi tra 3 e 7°C al Nord, tra 3 e 9°C al Centro e tra 6 e 11°C al Sud. Vento burrascoso con rafficheoltre gli 80-90 km/h dai quadranti orientali e mareggiate intorno alla Sicilia, specie sul versante ...