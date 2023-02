Meteo Roma del 10-02-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)e ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ma Giulia direttamente sulle Alpi al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori in serata si rinnova condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio attesa qualche velatura tra Toscana Umbria e marche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni qualche addensamento atteso sulla Sicilia al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque temperature minime generale rialzo salgono a pressione negativa al sud e sulle ...