MercedesMaybach - S 580 e | l' ibrido plug-in è extralusso

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Mercedes-Benz punta ancora una volta sui modelli più lussuosi della gamma per ampliare la propria offerta e introduce la prima versione-in hybrid nella storia della Maybach. Gi aggiunge infatti ai listini la Mercedes-Maybach S 580 e, disponibile da subito in Cina e presto proposta anche sugli altri mercati internazionali. Questa variante affianca le S 580 V8 ed S 680 V12 già disponibili. 510 CV e fino a 100 km in elettrico. I contenuti tecnici sono analoghi a quelli della Classe S già disponibile negli altri allestimenti: il powertrain è composto dal sei cilindri 3.0 benzina da 367 CV e 500 Nm e dal motore elettrico da 150 CV e 440 Nm: la potenza totale di sistema è pari a 510 CV e 750 Nm ed è possibile percorrere fino a 100 km in modalità elettrica grazie alla batteria da 28,6 kWh, ricaricabile in circa 30 minuti da una colonnina rapida a 60 kWh. In ...