Mercatello | si staccano pannelli dall’ex Lido Arenella | è allarme amianto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata aperta un’indagine sui dueche si sono distaccati dalla struttura dell’exnel quartiere di, sulla fascia costiera di Salerno. I vigili urbani del nucleo ambientale stanno provvedendo a sigillare anche l’accesso alla spiaggia e a chiedere l’intervento di Asl, Salerno pulita e Arpac per avviare tutte le indagini necessarie a capire se si tratta diin lana vetro o eternit. Sul posto anche il presidente della Commissione Ambiente del comune, Arturo Jannelli. Da tempo fatiscente, l’exversa in condizioni precarie e anche a rischio di staticità. Per tutte le verifiche l’area sarà interdetta. Soltanto oggi il Comune di Salerno ha intanto risolto almeno parzialmente la problematica sulla presenza di ...