“Memoria a lungo vittima di congiura del silenzio” | il messaggio della Meloni sulle Foibe

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb – “Ladellee dell’esodo giuliano-dalmata è stata per troppi annidi una vera e propriadel. La Repubblica ha ricucito questa pagina dolorosastoria nazionale con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, che istituisce la solennità civile che celebriamo oggi e che impegna le Istituzioni a promuovere la conoscenza di quei fatti, a valorizzare il contributo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia allo sviluppo sociale e culturale dei territori dell’Adriatico orientale e a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti sul territorio nazionale e all’estero”. Così il premier Giorgiain unin occasione del Giorno del Ricordo. Un j’accuse a chi per decenni ha taciuto, ...

Rabar è stato ed è la voce di chi anon ha avuto voce. Questo è il 19esimo anno che si ... Il coinvolgimento attivo dei giovani è un elemento fondamentale per perpetuare la viva, per ......conoscere direttamente dalla voce di chi è cresciuto in quelle terre le condizioni di vitail ... Per costruire il futuro dobbiamo sempre averedel passato, soprattutto se doloroso, per ...

Giorno del Ricordo: un lungo periodo di memoria, riconciliazione e ... Genova3000

Giorno del ricordo: in memoria delle vittime delle Foibe Poliziamoderna.it

Foibe, il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime Sky Tg24

Recco: “Un lungo percorso di memoria, riconciliazione e speranza” Liguria24

A Russi, una targa in memoria di Vincenzo Patuelli, a lungo stimato ... Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

“Il dramma delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata è una tragedia che segna la nostra storia, e proprio per questo motivo è ancora più doveroso e importante celebrare il Giorno del ricordo: la memor ...Nel nostro Paese oggi si celebra il “Giorno del ricordo” in memoria degli italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe ...