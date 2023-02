Meloni rifà look a suo ufficio a palazzo Chigi | in soffitta arredi voluti da D’Alema

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Se Mario Draghi, prima di lasciare, è riuscito a mandare indefinitivamente il Berlusconi style della sala stampa (dalla riproduzione di colonne con capitelli corinzi agli stucchi bianchi con gli specchi), Giorgiaha deciso di cambiare glidel suoda premier al primo pianodal governonel ’99. Per ora, a quanto apprende l’Adnkronos, la leader di via della Scrofa avrebbe rifatto ilal Salotto giallo e alla cosiddetta Anticamera del presidente, che si affacciano sull’esterno (nell’angolo tra via del Corso e piazza Colonna) e sono attigue alla Galleria Deti, da sempre adibita a studio del presidente del Consiglio. In nome di una scelta estetica più ...

''Abbiamo dato una rinfrescata, abbiamo fatto un minimo, un po' di sobrietà che non guasta, è in linea con i tempi'', ha commentatoin una intervista in tv seduta nella sua stanza a palazzo ...... dice: 'A 50 anni ho imparato come si fa, a 20 anni non lo avrei saputo fare' eil pezzo da ... lì sopra, meglio potrebbe accordarsi a quella di Giorgiae di FdI. Daniele Venturelli Getty ...

