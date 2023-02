“Meloni premier? Il vero disastro sono i governi-ammucchiata”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il padreterno è liberale. Antonio Martino e le idee che non muoiono mai (Edizioni Piemme). Intervista a Nicola Porro di Real Team Tv a cura di Maurizio Bianchini. Buongiorno amici di RealTeamTV, oggi abbiamo un’ospite molto particolare: Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, conduttore di Quarta Repubblica e protagonista della zuppa e così via.tante di cose che fa, però oggi è qui per presentare Il Padreterno è liberale. Antonio Martino e le idee che non muoiono mai (Piemme edizioni), il suo nuovo libro uscito a novembre. Un libro sul liberalismo e sulla figura di Antonio Martino. Martino è stato il suo mentore, il suo maestro: come lo ricorda? Questo libro è un ricordo di Antonio Martino. Attraverso le sue parole e il suo ricordo parlo del liberalismo da un punto di vista pratico. Anche perché Martino non era un politico di professione, bensì un professore ...