Meloni o Macron | Senaldi | chi è il vero isolato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Chi è ilin Europa? Giorgia, che ha protestato insieme agli altri 25 paesi dell'Ue per il vertice a tre tra, Scholz e Zelensky, o Emmanuel? Per la stampa italiana è la nostra premier, ma per gli Stati Uniti la gaffe è del capo dell'Eliseo. Guarda il video-commento di Pietroper LiberoTv.