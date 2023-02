Meloni | “Non mi interessa la fotografia distante da Macron A me interessa il fatto che c’è un’Italia che sa dialogare con tutti”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Così stamane, a Bruxelles, nel corso del briefing con i media, Giorgia, si è trovata a dover dar conto del presunto isolamento a livello Ue del nostro Paese, spiegando che “I rapporti con gli altri leader europei come il presidente francese Emmanuelsono rapporti politici, per cui ognuno difende i suoi interessi e per farlo non è certo sufficiente accontentarsi di stare in una foto“.: “Credo sia normale che, come io difendo gli interessi italiani, anchee Scholz difendano i loro” Nello specifico, la nostra presidente si riferisce, come molti le hannonotare, non soltanto alla distanza tra i due leader nella foto ufficiale di ieri in occasione del Consiglio Europeo ma, soprattutto delle loro espressioni, visibilmente accigliate. “Non ho visto questa foto – spiega la ...

Motivo per cui,ha chiesto che l'allentamento resti circoscritto e temporaneo, pensando piuttosto ad una risposta europea (enazionale) ad un problema europeo. Da qui la richiesta, ...Cuperlo sempre gentile e garbato questa volta tira fuori gli artigli e lo fa mentre : 'Per Giorgia`inopportuna' la cena parigina tra Macron, Scholz e Zelensky . Per Matteo Salvini inopportune le parole di Paola Egonu a Sanremo. Per parecchi italiani ´inopportuno' è questo governo seppure ...

Meloni: «Da Macron errore politico, non c’è un’Europa di serie A e una di serie B. Jet a Kiev Faremo la... Corriere della Sera

Ue, Meloni: "Gelo con Macron Italia deve dire se qualcosa non va" Adnkronos

Meloni a Bruxelles: "Europa come il Titanic, così si affonda tutti". Gelo con la Francia "Meglio non esserci… la Repubblica

Scontro Macron-Meloni, Massimo Cacciari: "Non vedo stupore ma è gravissimo, in guerra ci si muove insieme" La7

Meloni: “Il vertice di Parigi Errore politico, ma io e Macron non siamo alle medie” Il Fatto Quotidiano

Noi non possiamo deluderli e non li deluderemo", ha proseguito il Cavaliere. E sulla durata del governo Meloni, Silvio Berlusconi non ha dubbi: "Abbiamo iniziato già bene questa esperienza di governo ...La redistribuzione dei migranti per Meloni "è uno specchietto per le allodole": gli accordi che ci sono stati finora "non solo sono stati volontari ma non hanno funzionato". Al Consiglio europeo si è ...