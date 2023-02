Meloni isolata in Europa ora punta all’alleanza sovranista sui migranti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Quella del vertice europeo straordinario del 9 febbraio, conclusosi a tarda notte, per Giorgiaè stata una giornata da dimenticare. Segnata dalle dichiarazioni rilasciate al mattino dalla presidente del Consiglio contro il leader francese Emmanuel Macron, reo di aver invitato Zelensky. Il bilaterale con il presidente ucraino dura pochi minuti, ma con il presidente francese non c’è stato nessun incontro. Come scrivono Repubblica e anche La Stampa, quella vissuta da Giorgiaa Bruxelles non è soltanto una disfatta diplomatica. È la minaccia di cambiare pelle, rinnegando il percorso di “normalizzazione” intrapreso prima di vincere le elezioni e tornare all’antico, riscoprendo sintonie antiche tra sovranisti. «Io non sono un tecnico, io non sono Draghi. Io sono stata votata e faccio quello per cui mi hanno scelto gli italiani», ripete ai suoi ...