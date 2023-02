Medvedev attacca Biden con un pesante insulto. L’Ue non sta a guardare e risponde con i fatti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 febbraio 2023)hato duramente il presidente degli Stati Uniti Joe. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ha utilizzato termini offensivi non rinunciando mai alle solite minacce. Tuttavia, dall’Occidente arrivano le risposte ma con icon unIl vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryhato duramente il Presidente degli Stati Uniti Joe. “La demenza senile progressiva non rappresenta un ostacolo per essere rieletto presidente degli Stati Uniti”. Ma c’è il rischio che ”per distrazione, possa iniziare una terza guerra mondiale”. Così, su Telegram,ha commentato ...