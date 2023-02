Mazzette in Ue | fermato e interrogato l’eurodeputato belga Tarabella | perquisiti gli uffici e una cassaforte in una banca di Liegi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) È stato prelevato dalla sua casa di Anthisnes, un comune della provincia di, in Vallonia, del quale è sindaco, ed è stato portato in stato di fermo a Bruxelles per essere. Dopo la revoca dell’immunità per lui edel Pd, Andrea Cozzolino, per il membro del Parlamento europeo, ilMarc, è arrivato anche il fermo per il suo coinvolgimento nell’indagine sullein Ue pagate da Marocco e Qatar per influenzare le decisioni della Plenaria europea. Oggi pomeriggio, dopo averlo ascoltato, il giudice istruttore deciderà se trasformare il fermo in arresto. Intanto, però, la polizia ha perquisito i suoie laall’interno di unadi. In mattinata ...