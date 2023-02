Mastella | “Domani con Casini a Benevento amarcord | non nostalgia”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sarà, ma non un’operazione: abbiamo ancora molto da dire”. Lo ha detto Clemente, leader di “Noi di Centro” nonché sindaco di, alla vigilia dell’arrivo in città di Pierferdnandoche presenterà il suo libro (C’era una volta la politica, Piemme), alle 11, nel Teatro comunale. Insieme all’autore, discuterannoe il presidente emerito della Camera ed ex segretario di Rifondazione comunista Fausto Bertinotti, mentre a moderare l’incontro sarà Francesco De Core, direttore de “Il Mattino”. “Ci chiamavano sui giornali fratelli siamesi – dicerievocando una frase pronunciata durante una Festa del Campanile a Telese Terme nel 2005 – e io dissi che era sbagliato ...

