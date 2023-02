Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori | chi è l’attore che interpreta Carmine | età | fidanzata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ha soli 26 anni, ma è già noto seppure non con il suo nome ma con quello di ‘’ protagonista della serie tvè un giovane attore italiano capace di conquistare già una bella fetta di pubblico grazie alla suazione nella fiction in onda su Rai 2. View this post onA post shared by(@massi) Chi èÈ nato a Vico Equense, Napoli, il 28 agosto del 1996. Ha frequentato il liceo scientifico Francesco Severi nel suo paese natale. La passione per la recitazione arriva dopo aver conseguito il diploma della scuola superiore, quando decide di seguire la ...