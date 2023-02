Massa | «Vasseur è francese come Jean Todt e poco latino Può mettere ordine alla Ferrari»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Felipe. Con lui laha vinto l’ultimo titolo costruttori della sua storia e ha sfiorato il titolo piloti nel 2008, quando poi se lo accaparrò Lewis Hamilton.commenta l’arrivo di. «Tutti quelli che hanno lavorato con lui ne parlano bene, ha ottenuto tanti successi nel motorsport e ha grandeesperienza nella gestione dei team, ma essere al comando dellaè completamente diverso, in questo senso è un grosso cambiamento anche per Fred. Sarà importante costruire buone relazioni con tutti i settori della squadra e con i vertici dell’azienda. Quello che gioca contro di lui è il tempo, perché la scuderia di Maranello non vince il titolo da tantissimi anni e c’è una pressione enorme su di ...

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ,ha infine dato un consiglio al Cavallino Rampante: ' Fossi in, ora mi dedicherei a macchina e squadra e a metà campionato gli ...La Ferrari ha deciso di cambiare: via Mattia Binotto per fare posto al nuovo responsabile Frederic. L'ex pilota della Rossa, Felipe, che ha corso con il Cavallino Rampante dal 2006 al 2013 e che in Formula Uno ha vinto 11 gare, approva questo avvicendamento: "Nei miei otto anni a ...

Massa consiglia Vasseur: "Rinnovo per Leclerc a metà stagione" FormulaPassion.it

Formula 1, Felipe Massa esalta le qualità di Charles Leclerc Tag24

Ferrari, l’addio spalanca le porte a nuovi scenari: è rivoluzione totale Tennis Press

Ferrari, Massa approva l'addio di Binotto: "C'era confusione" FormulaPassion.it

F1 | Massa: "Leclerc uomo chiave della Ferrari, come Verstappen è ... F1inGenerale

di Frédéric Vasseur. A tal proposito a provare a leggere le carte alla stagione in rampa di lancio ci ha pensato uno dei piloti che in passato ha fatto parte della line-up in rosso, ossia Felipe Massa ...Il futuro per Ferrari Felipe Massa ha le idee chiare su chi puntare per i successi della scuderia di Maranello nelle prossime stagioni ...